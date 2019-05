Scompenso cardiaco Gli esami in farmacia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7In occasione dell'iniziativa di prevenzione dello scompenso cardiaco realizzata dall'European Society of Cardiology e che coinvolge tutta l'Europa, il network delle farmacie specializzate di farmacisti preparatori ha attivato la campagna di sensibilizzazione Il tuo cuore è un bene prezioso: ascoltalo!. Lo scompenso cardiaco è una malattia seria e molto diffusa. Il cuore perde la capacità di pompare il sangue in tutto il corpo in modo adeguato alle richieste dell'organismo. Ciò non significa che il cuore si è fermato o è a rischio di...