Scintille sulle nuove borse ricerca Ma Calcinaro: «Accuse assurde»

FERMO Non solo sole e caldo. La giornata di festa è stata segnata anche da una polemica social sulle borse di ricerca per laureati under 30 promosse dal Comune. Quarantuno opportunità di lavoro (nove mesi di durata, da 25 a 35 ore settimanali, a 800 euro lorde al mese) che hanno scatenato Francesco Marinozzi, candidato non eletto con la civica Agire Locale, a sostegno di Renzo Interlenghi. Parla di «cifre irrisorie per drogare e degradare la condizione dei giovani, senza garanzia di assunzione, per prestare lavoro presso un privato pagato con soldi pubblici», Marinozzi. Per il quale «i beneficiari sono le aziende che utilizzeranno neolaureati in forma gratuita. Sarebbe stato meglio non fare nulla, almeno le aziende che intendevano assumere l'avrebbero dovuto fare con un contratto», aggiunge. Frase che sta facendo discutere. Ripresa dal sindaco Paolo Calcinaro che ha replicato: «Ma dove si vive? Il niente da un'amministrazione lo lasciamo a passati ricordi». Poi, una sfilza di domande: «Lo sa quanti neolaureati non riescono a entrare in azienda? Lo sa che, a seguito di questo periodo, l'azienda può sfruttare una decontribuzione di 20mila euro per l'assunzione? Lo sa che questo strumento è destinato alle aziende del territorio e consentirebbe a 18 neolaureati (tante le domande arrivate finora, ndr) di iniziare a cercare una strada qui, invece di andare fuori? Lo sa infine, e questo lo deve sapere poiché mi risulta che lo stesso faccia il praticante legale, che decine e decine di neolaureati in attesa di abilitazione fanno praticantato in studi professionali, non solo legali, a zero euro o poco più?». Marinozzi alla fine rilancia: «Il sindaco mi contatti e organizziamo un corso di formazione sui macro trend del futuro, un career day che faccia incontrare le aziende e chi cerca lavoro».

