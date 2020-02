Scatta la caccia alle mascherine Ma non servono

7Le mascherine antivirus acquistabili in farmacia servono veramente a evitare il contagio? La risposta è no: lo dicono gli stessi farmacisti e lo afferma, con forza, anche la presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Fermo Anna Maria Calcagni. Le mascherine attualmente in commercio, spiega la Calcagni, «sono indicate per evitare che l'individuo che le indossa non infetti altre persone». Spesso, dunque, vengono utilizzate da chi, magari portatore di un virus influenzale, deve stare a stretto contatto con anziani, bambini e persone malate. Non servono proprio allora le mascherine? «No, non servono a nulla continua al più, per chi si trova in una zona a rischio, possono contribuire ad evitare l'inalazione di aerosol in caso di starnuti, la corsa all'acquisto di questi giorni non ha senso». Eppure nelle farmacie fermane si continuano a chiedere le mascherine e le scorte sono esaurite. «Sono qui da circa 4 anni racconta la farmacista di Piazzetta e, fino alle scorse settimane, ne avevo vendute 2, più che altro per persone che dovevano proteggersi durante i lavori in casa. Negli ultimi giorni è stato un caos: solo ieri mattina abbiamo ricevuto 10 telefonate per sapere se avevamo delle scorte e altrettante persone sono venute qui a chiederne». Stesse parole arrivano anche dalla Farmacia dell'Aquila e dalla Farmacia Moschini. «Noi ne avevamo un buon numero, oltre una cinquantina spiegano dalla farmacia Cisbani in pochi giorni le abbiamo vendute tutte, eppure non servono, almeno non per proteggere dal virus», risponde un'altra farmacista. Ma chi compra le mascherine? «In genere adulti, persone di mezz'età e magari qualche giovane. C'è chi deve fare un viaggio e pensa di utilizzare la mascherina in stazione o in aeroporto. Qualcuno però la acquista per tenersela a casa». E poi ci sono i giovani cinesi che studiano a Fermo, che, raccontano dalla Farmacia Bini, a due passi dal Conservatorio, hanno acquistato molte mascherine. «Prima una scatola ci durava anche un anno, nel giro di qualche settimana abbiamo finito ogni scorta. Le persone entrano in farmacia e chiedono la mascherina, senza neppure domandare per quale utilizzo sia idonea e se possa essere utile nel loro caso». Una domanda e una psicosi immotivata, spiega la dottoressa Calcagni: «Non si può urlare al coronavirus ogni volta che un bambino ha la febbre: in questo periodo, i fenomeni di influenza e febbre alta sono all'ordine del giorno».

