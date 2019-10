Scatta l'allerta

anche per i fiumi

Massi e rami spuntano dai letti dei fiumi del Fermano. L'emergenza idrica non risparmia i corsi d'acqua. Anzi, sono proprio loro a fornire la cruda fotografia della gravità della situazione. Un colpo d'occhio che fa impressione, con tratti completamenti secchi che si alternano ad altri dove il fiume è ridotto a poco più di un rivolo. Un problema che non risparmia nessuno dei principali corsi d'acqua della provincia e a cui, purtroppo, se non comincerà a piovere, non c'è soluzione. Sembrano lontane anni luce le immagini di qualche tempo fa, con i fiumi in piena che, gonfiati dalla piogge, facevano paura, minacciando di tracimare da un momento all'altro. Ora il problema è all'opposto. A fare paura è la siccità, delle cui conseguenze ci si sta finalmente rendendo conto. Vuoi per una maggiore consapevolezza generale, vuoi perché la questione è sotto gli occhi di tutti e ormai non si può fra a meno di vederla, fatto sta che di crisi idrica e di emergenza climatica si comincia a parlare con sempre maggior frequenza. È successo di recente a Porto San Giorgio, dove la notizia dello scivolo di ghiaccio come nuova attrazione natalizia ha sollevato sui social un vespaio di polemiche. Alcuni cittadini l'hanno infatti vista come una mancanza di attenzione nei confronti di un problema che riguarda tutti. C'è ancora chi minimizza sui cambiamenti del clima e sugli effetti sul territorio ma i rischi sono numerosi e il grido d'allarme ormai non riguarda solo gli ambientalisti ma anche gli esperti di meteorologia.

