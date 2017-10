Scarpe in crisi,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

È dal crollo dell'export russo iniziato nel 2014, che il distretto calzaturiero sta resistendo. Ma ora inizia a cedere in maniera vistosa. Secondo le organizzazioni sindacali, oggi sarebbero in piedi una ventina di vertenze per un totale di 350-360 posti di lavoro a rischio, senza considerare l'artigianato e l'indotto. Posti a rischioPosti che vanno ad aggiungersi ai circa 7.000 addetti in meno collezionati tra il 2000 e la fine del 2016. Un altro dato significativo è che nel primo semestre 2017 le Marche sono l'unica regione calzaturiera...