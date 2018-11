Scale mobili, caccia ai vandali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA FERMO Come ogni anno, con l'apertura della pista di ghiaccio, la piazza comincerà a essere presa d'assalto da giovani e giovanissimi. Che, per arrivare fino in centro, almeno nei prossimi giorni dovranno però fare a meno delle scale mobili. La risalita è infatti chiusa, fuori uso per colpa di qualche vandalo che ha rovinato gli ingranaggi.Le previsioniDifficile dire quando l'impianto che collega via delle Mura e via Sant'Anna potrà tornare in funzione. Bisognerà prima capire l'entità del danno, che a occhio nudo non si vede....