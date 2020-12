Saturimetri del Comune Distribuzione nel mirino

FERMO A Fermo saturimetri distribuiti solo presso la farmacia comunale. Le altre farmacie del comune mugugnano e contestano i criteri con cui vengono consegnati gli apparecchi. Sotto accusa il fatto che il saturimetro venga distribuito solo ed esclusivamente da una farmacia, quella comunale, che riceve in regalo un flusso di potenziali clienti. «Gli anziani residenti in periferia come Lido di Fermo, Torre di Palme, Campiglione, sono costretti a spostarsi per andare in centro città quando dall'altra parte raccomandiamo loro di restare in casa» osserva Marco Meconi, vice presidente Federfarma e presidente delle farmacie rurali del Fermano. Alternative? Il Comune di Pesaro ha effettuato la distribuzione degli stessi apparecchi direttamente presso la sede municipale, senza l'ausilio delle farmacie. Oppure sarebbe stato opportuno distribuire i saturimetri a tutte le farmacie del comune di Fermo. E vengono contestati anche i criteri di distribuzione, non correlati alle condizioni di salute ma solo all'età. Per cui una persona che ha un'età inferiore a 70 anni e che avrebbe bisogno del saturimetro per le sue particolari condizioni di salute non può averlo gratuitamente mentre un vegliardo settantenne in ottimo stato di forma ha comunque diritto a ricevere l'apparecchio.

