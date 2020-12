Sassatelli, i positivi salgono a 38 «E ora un nucleo Covid interno»

LA SANITÀ

FERMO Allarme Covid alla casa di riposo Sassatelli, completato lo screening su tutti i 107 ospiti della residenza protetta. Complessivamente sale a 38 il numero di ospiti positivi: in particolare 13 sono stati trasferiti alle Rsa di Campofilone e Ripatransone, 4 quelli in Pronto soccorso dell'ospedale Murri. Sono 21 i positivi che rimangono all'interno della struttura. «Sentito anche il direttore del Dipartimento di prevenzione fa sapere il direttore del distretto dell'Area vasta 4, Vittorio Scialè si è data indicazione al direttore della struttura di attivare un nucleo Covid interno, al terzo piano della residenza protetta, dove concentrare gli attuali 21 soggetti positivi, con ingresso e operatori dedicati».

Il Servizio delle professioni sanitarie dell'Area vasta 4 si è attivato per garantire supporto alla casa di riposo per sopperire alle difficoltà di reperimento del personale. Ieri è stato anche attivato alla residenza protetta l'intervento dell'Usca, che sarà presente in postazione fissa per tutta la giornata di oggi dalle 8 alle 20. La direzione del Sassatelli ha avviato la sanificazione della struttura e sempre da oggi si effettueranno tamponi di verifica a tutti gli ospiti risultati negativi al primo screening e agli operatori. Si vuole quindi avere un quadro completo della situazione. «Ribadisco il ringraziamento - conclude il direttore Scialè - a tutti gli operatori di Area vasta 4 coinvolti, che stanno collaborando ininterrottamente ormai da 60 ore alla gestione di questo focolaio, ignorando prefestivo e festivo e non risparmiandosi». Come riferito ieri quello della casa di riposo Sassatelli non è l'unico focolaio in provincia.

Un altro è scoppiato, sempre nel territorio del capoluogo, nella scuola di Salvano, dove materna ed elementari resteranno chiuse fino al 23 dicembre. Se ne riparlerà, dunque, dopo le vacanze di Natale. Il provvedimento, chiesto dalla scuola stessa, è arrivato con un'ordinanza del sindaco Paolo Calcinaro. Una trentina di bambini e sette insegnanti sono risultati positivi. «Visto che i contagi continuavano ad aumentare aveva spiegato la preside Maria Teresa Barisio , abbiamo emesso un'ordinanza di chiusura di tre giorni, durante i quali il riscaldamento doveva essere collaudato». I termosifoni spenti per i lavori di sistemazione del plesso avrebbero contribuito a diffondere il virus. «Qualcuno fa sapere la dirigente ha confuso i sintomi, adducendoli al freddo, e ha continuano a venire a scuola. Abbiamo optato per la sospensione per scongiurare qualsiasi situazione peggiore».

Comunque la situazione ora appare sotto controllo. Si spera che anche alla casa di riposo ormai il quadro sia completato. Per quanto riguarda invece il totale dei ricoverati all'ospedale Murri di Fermo, aggiornato alla mattinata di ieri era di 62 degenti: 26 a Malattie infettive, 6 in Terapia intensiva, 21 Medicina Covid, 9 al Pronto soccorso. Deceduta una donna di 86 anni, residente a San Benedetto.

