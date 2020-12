SANT'ELPIDIO Scade tra pochi giorni, per la precisione mercoledì 10 dicembre prossimo, il termine entro cui presentare domanda per partecipare al bando per la concessione dei voucher da destinare alle famiglie residenti con minori 3-14 anni iscritti ai Centri Estivi organizzati da soggetti privati operanti nel territorio cittadino. La domanda dovrà essere presentata online, compilando l'apposito modello disponibile sul sito istituzionale (sezione Servizi - Moduli on line) del Comune di Sant'Elpidio a Mare www.santelpidioamare.it.

Il voucher verrà erogato direttamente al destinatario a sostegno delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione della documentazione di spesa comprovante l'effettivo pagamento delle prestazioni relative al periodo giugno settembre 2020, tenendo conto di altre eventuali forme di sussidio percepite allo scopo e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Tutte le informazioni sono disponibili sul bando visionabile sul sito istituzionale del comune.

«I Centri Estivi organizzati dai privati hanno sopperito all'impossibilità, da parte del Comune, di offrire un servizio importante per le famiglie nel periodo estivo ha spietato il primo cittadino di Sant'Elpidio a Mare, il sindaco, Alessio Terrenzi ed ora con i voucher intendiamo andare loro incontro con dei rimborsi delle spese sostenute».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA