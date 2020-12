SANT'ELPIDIO A MARE Va di corsa il comune di Sant'Elpidio a Mare, che stasera approverà il bilancio di previsione 2021 prima della fine dell'anno solare. Un documento approvato d'anticipo per poter programmare sin dall'inizio dell'anno spese ed investimenti. «Non era facile, ma gli uffici hanno svolto un ottimo lavoro» commenta il vicesindaco e assessore al Bilancio Mirco Romanelli. «È stato uno sforzo notevole nel sociale, perché le spese nel corso dell'ultimo anno sono lievitate, si pensi a tutti i servizi forniti con assistenza domiciliare perché i centri per disabili erano chiusi. Una situazione che permarrà almeno per i primi mesi del 2021. Altro impegno è stato dedicato alle politiche giovanili. Se finora avevamo sia l'Informagiovani che il Centro aggregazione giovanile tutti concentrati nella sede della biblioteca comunale, ora l'Informagiovani si sposterà ai locali comunali di Piazzale Marconi e realizzeremo un nuovo Cag in centro storico, negli spazi dell'ex casa di riposo. È un investimento da 73mila euro per garantire più spazi e più personale. Altri 15mila saranno dedicati alla riapertura di un centro aggregazione giovanile a Cascinare. Non abbiamo tolto nulla al capitolo di spesa sulla cultura. Non si è potuta organizzare la stagione teatrale, ma la recupereremo in estate, come abbiamo fatto anche quest'anno, quando siamo stati pressoché gli unici ad organizzare numerose iniziative e spettacoli, pur nel rispetto dei distanziamenti Covid». A proposito di Covid, stanziato un primo fondo anticrisi da 50mila euro, un terzo delle somme erogate nel 2020. «Partiamo con questa cifra, pronti se sarà necessario ad incrementarla prosegue l'assessore Romanelli Avremo anche per il 2021 riduzioni per Tosap e Tari. Le minori entrate dell'ultimo anno saranno compensate con i trasferimenti dallo Stato. Quanto agli investimenti, abbiamo dedicato una spesa robusta da 400mila euro alle manutenzioni stradali. Investiremo 250mila euro sul progetto per il parziale abbattimento e ricostruzione del polo scolastico Bacci. Un progetto ambizioso che realizzeremo con l'accesso al bando dell'Inail, che prevede un affitto con riscatto. In questo modo riqualifichiamo l'edilizia scolastica senza indebitamento».

