SANT'ELPIDIO A MARE Sono 17 i positivi al Covid rilevati dallo screening effettuato con la modalità drive-in nel piazzale della bocciofila lo scorso fine settimana. Otto sono stati registrati nella giornata di sabato (8 su 263 presenti) e nove domenica. I dati si attestano sulla partecipazione del 45.62% della popolazione scolastica che ha riguardato studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio nonché quelli delle scuole per l'infanzia, personale Ata e insegnati, autisti e assistenti scuolabus. Si è registrato un aumento di partecipanti rispetto allo screening precedente, effettuato il 20 novembre scorso, quando partecipò il 38% della popolazione scolastica e non venne rilevato alcun caso positivo.

«Ringrazio la Protezione Civile, gli operatori, gli uffici e tutti coloro che si sono adoperati per l'effettuazione dello screening nella massima sicurezza dice il Sindaco, Alessio Terrenzi così come ringrazio le famiglie che hanno portato i loro figli. Credo che sia ancora bassa la percentuale di partecipanti, però: da parte nostra investiamo risorse per la tutelare la salute pubblica, che è ai vertici delle nostre priorità, poi sta alle famiglie avere la consapevolezza che la prevenzione passa anche attraverso iniziative di questo tipo, gratuite per gli utenti. È tutto gratuito, sottoporsi al test è un atto di rispetto verso la comunità».

