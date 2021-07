SANT'ELPIDIO A MARE Prende il mare venerdì la decima edizione di MayDay, festival di musica indipendente e arti. Con il titolo Mondi Lontanissimi la rassegna è dedicata quest'anno a Battiato che ha indagato il suono dell'Universo sia in senso musicale che filosofico. Anteprima giovedì 1 luglio (in piazza Cesare Battisti) con Filippo Martelli dell'Università di Urbino, già ricercatore del Cern di Ginevra nel pool che ha scoperto le onde gravitazionali che spiegherà il fenomeno che ha permesso di ascoltare l'Universo. Moltheni è l'artista che inaugura questa edizione venerdì 2 luglio. La Complice apre la serata alle 19.30 su palco di piazza Matteotti. Poi pausa per la Nazionale agli Europei sul maxischermo e, a fine partita,in scena Moltheni. Umberto Maria Giardini (elpidiense, formato nel circuito musicale marchigiano dei primi anni 90), uno dei nomi della generazione di cantautori dell'inizio di questo millennio che torna ad indossare i panni di Moltheni, aveva collaborato come autore e nel 2003 con una partecipazione al film Perduto Amor. L' artista siciliano gli aveva prestato la voce per il brano Sento che sta per succedermi qualcosa nell'album Toilette memoria del 2006.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA