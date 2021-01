SANT'ELPIDIO A MARE L'ex ospedale di Sant'Elpidio a Mare attende di veder completato il percorso di riorganizzazione avviato qualche anno fa. In questo momento, i 20 posti letto di cure intermedie sono stati riconvertiti per via dell'emergenza Covid, sono serviti ad accogliere gli ospiti della casa di riposo Sassatelli, dove è esploso un focolaio il mese scorso, risultati positivi al virus. Inizialmente sono stati occupati tutti i posti disponibili, poi i pazienti si sono via via negativizzati e sono stati dimessi. Lo scorso fine settimana restavano ancora 9 degenti, di cui 6 ancora positivi. Lo scorso anno era vicinissimo l'accordo con i medici di base elpidiensi, che avrebbero avuto spazi ambulatoriali interni, facendosi carico della gestione della struttura. L'esplosione della pandemia ha inevitabilmente bloccato questo iter. Rimangono a Sant'Elpidio a Mare alcune attività ambulatoriali, il fiore all'occhiello è la radiologia al piano seminterrato, diventata strategia durante l'emergenza, facendosi carico di gran parte degli esami radiologici per i casi sospetti o accertati di Covid. In passato, nei suoi anni d'oro, a cavallo tra gli anni 70 e 80, l'ospedale contava 4 reparti di degenza e oltre 100 posti letto. Poi è partita una lunga stagione di razionalizzazione dei servizi che ha portato alla riduzione, fino all'azzeramento dei posti letto lo scorso decennio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA