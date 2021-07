SANT'ELPIDIO A MARE In campo o al corteggio solo col Green pass. Anche la Contesa del Secchio, come abbiamo anticipato ieri, si sta preparando alle ultime misure. Iniziato l'approfondimento per capire come incideranno sull'organizzazione della rievocazione più antica delle Marche. «Abbiamo chiesto alcuni chiarimenti alla Prefettura, in particolare vorremmo capire se, per chi sia sprovvisto di Green pass, si possa partecipare alla sfilata con un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti rimarca la presidente dell'Ente Contesa, Alessandra Gramigna . Altro aspetto è se, in presenza del Green pass, si richieda il distanziamento per il pubblico. Con ogni probabilità sarà così, quindi, per accogliere i 1000 spettatori dovremo adottare la formula del 2020 e montare anche tribune all'interno dello stadio Mandozzi». L'attenzione maggiore è rivolta ai giocatori della Contesa, essendo previsto contatto fisico durante le gare. «In linea di massima non ci sono problemi, quasi tutti, a parte 3-4 casi, sono già vaccinati o lo faranno a giorni. Per quelli che non intendono eseguire la vaccinazione attendiamo conferma che basti il tampone. Per la ristorazione nelle locande di contrada, essendo all'aperto, non ci sono particolari misure da adottare. La sfilata tornerà ma si eviterà l'ammassamento in piazza Matteotti».

Pierpaolo Pierleoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA