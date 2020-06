SANT'ELPIDIO A MARE È uno dei palazzi storici più cari alla città, è stato sede di una stimatissima attività di ristorazione e presto tornerà ad avere nuova vita. Palazzo Gherardini, dopo aver subìto un primo intervento di manutenzione, vedrà ripristinato il suo orto botanico che, da sempre, caratterizza quella struttura.

«Abbiamo effettuato una manifestazione d'interessi per la riapertura di un'attività di somministrazione bevande e ristorazione dice il sindaco, Alessio Terrenzi che finalmente è andata a buon fine. Prossimamente il centro storico si arricchirà di un'altra attività in un edificio di valore storico e paesaggistico che andrà ad arricchire ulteriormente la carta dei servizi per la cittadinanza e per i turisti che vorranno gustare della buona tavola. L'obiettivo di potenziare ulteriormente le attività presenti in centro storico è da sempre tra le nostre priorità e il fatto che la manifestazione d'interesse, a suo tempo pubblicata, sia andata a buon fine per noi è motivo di gran soddisfazione. Con l'immobile sarà concesso anche il giardino botanico annesso sul quale ora stiamo effettuando i lavori di ripristino. Palazzo Gherardini è una struttura di proprietà comunale che si trova in un punto centrale della città e la riapertura di un'attività di ristorazione e somministrazione bevande proprio in tali locali rappresenta un ulteriore tassello sul fronte del potenziamento delle attività ricettive del centro storico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA