SANT'ELPIDIO A MARE Dal 5 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì con orario 8/12 saranno proposti i Centri ricreativi estivi organizzati dal Comune di Sant'Elpidio a Mare. Complessivamente sono disponibili 120 posti di cui 30 per i bambini della Scuola dell'infanzia e 90 per i bambini della Scuola primaria e secondaria di primo grado. Per lo svolgimento delle attività nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa Covid vigente, saranno utilizzate le consuete strutture permanenti di riferimento (scuola dell'infanzia Castellano e di Piane Tenna, scuola primaria di Piane Tenna) differenziando le fasce d'età 3/6 anni e 7/12 anni. Lo stabilimento balneare di riferimento, per le attività al mare, è il Baladì Beach di Lido di Fermo dove l'attività sarà svolta in piccoli gruppi visto che, sempre per via delle normative vigenti, non sarà possibile l'attività al mare per tutti contemporaneamente. Saranno costituiti dei gruppi che, ciclicamente, trascorreranno la mattinata in spiaggia alternandosi agli altri gruppi che parteciperanno ad attività organizzate presso le strutture permanenti. Le domande dovranno pervenire seguendo la modalità on line entro le ore 13 del 19 giugno. Per ulteriori info 0734.8196362 dal martedì al sabato ore 10/13; 0734.8196365 lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 12. Le domande saranno tenute in considerazione secondo l'ordine di presentazione.

