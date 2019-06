Sanità in prima linea sulla costa più postazioni di guardia medica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPEGNO FERMO Il caldo c'è. I primi turisti sono già arrivati. Tra oggi e domani le spiagge saranno prese d'assalto ance se per il pienone c'è ancora da aspettare un po'. Intanto il territorio si prepara ad accogliere l'ondata di vacanzieri che, si spera, sceglieranno il Fermano. Con più servizi e controlli, per far sì che quest'estate, sicura non lo sia solo nel nome, ma anche nei fatti. La grande macchina della prevenzione è già in moto. Un meccanismo ben oliato, in cui ognuno fa la sua parte, per arrivare a settembre con il ricordo...