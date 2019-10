San Marco, l'utopia rotatoria «Forza con questo progetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VIABILITÀ FERMO Mai fare confronti. Si potrebbero avere brutte sorprese. Ma come non farli quando si aspettano da anni, anzi da decenni, i lavori per una rotatoria e a una manciata di chilometri verso sud ne annunciano un'altra lo scorso anno e la realizzano ora in pochi giorni? Il nodo riguarda il bivio fra la statale Adriatica e la strada per San Marco alle Paludi, vale a dire l'ingresso principale per chi si reca nel capoluogo provinciale provenendo da nord e dal casello dell'A14. Una strada sempre molto trafficata e un incrocio,...