Saldi, la partenza è già sprint negozi pieni dal primo giorno

FERMO Buona partenza per i saldi nel Fermano. Già da ieri mattina i negozi sono stati presi d'assalto da fiumi di clienti che finalmente si sono potuti togliere qualche sfizio. Vestiti, scarpe e accessori gli articoli più gettonati. Soddisfatti i commercianti che, con lo shopping natalizio ancora caldo, forse neppure speravano in un inizio d'anno così promettente. La giornata di sole ha spinto gli acquisti. Per tutto il giorno le porte dei negozi si sono spalancate davanti a clienti impazienti di portare a casa il capo tanto sognato e usciti con le braccia cariche di buste e pacchetti.

Gli sconti

Sugli sconti, ogni negoziante segue la sua strategia. C'è chi è partito piano, con sconti del 20-30%, e chi ha deciso di fare subito il botto, proponendo il 50 o addirittura il 60%. Miele per le tasche dei clienti, alleggerite dalle feste appena passate, ma che hanno potuto comunque concedersi qualche lusso. E di tempo per continuare a farlo ne avranno ancora in abbondanza. I saldi andranno infatti avanti fino al primo marzo. Quasi due mesi di shopping, ma come esperienza insegna meglio sbrigarsi, per non lasciarsi scappare occasioni e pezzi forti, i primi ad andare a ruba. «Vietato dire che i saldi non funzionano. Magari non funzionano più come un tempo, ma, se deve comprare più cose, la gente aspetta che siano scontate, perché sa che saranno occasioni più che favorevoli».

Le aspettative

A parlare è Maria Teresa Scriboni, referente di Confcommercio Marche Centrali. Le aspettative, insomma, sono buone, nonostante «il sistema-saldi sia leggermente appannato rispetto a qualche anno fa». Quando, se volevi risparmiare e fare qualche affare, per forza di cose dovevi aspettare l'arrivo dei ribassi fissati dalla legge. Oggi, tra sconti spalmati durante tutto l'anno, vendite speciali e l'ormai famoso Black Friday di fine novembre (che da un giorno si è trasformato in una settimana abbondante di sconti), i saldi sono diventati una delle tante occasioni per risparmiare. Non certo l'unica. «Praticamente dice il vicepresidente di Confesercenti Ascoli-Fermo, Vittorio Ferracuti siamo sempre in saldo. I clienti ormai sono abituati agli sconti e li chiedono tutto l'anno. Il saldo è diventato il prezzo naturale di un prodotto». La gente, insomma, ha capito il gioco e lo sfrutta a suo favore, tentando di spuntare ogni volta il prezzo più basso, saldi o non saldi. Trecento euro, secondo Confcommercio, la cifra media che le famiglie spenderanno in queste settimane. Contando a persona, la stima è di 140 euro. Numeri che la maggior parte della gente in giro per negozi nel primo di saldi ritiene eccessiva. Saranno le donne, sempre secondo le stime, a spendere di più. Soprattutto quelle nella fascia di età tra 35 e 44 anni. L'umore dei commercianti, dunque, è alto. Anche perché, se finora per gli acquisti si è pensato soprattutto a fare felici gli altri, i saldi sono l'occasione per pensare un po' a stessi. Magari comprare quel capo tanto desiderato, finalmente a un prezzo accessibile. O fare la scorta di maglie e pantaloni che potranno tornare utili anche negli anni a venire. A rabbuiare gli animi, c'è l'incognita traffico. Le code sulla Statale certo non invogliano lo shopping. Quello locale, sicuro, figurarsi quello di chi dovrebbe mettersi in macchina per fare acquisti nei negozi del litorale.

Internet

«Nella previsione di andare a fare un giro e portarsi a casa qualcosa, quando sai che dovrai restare ore in coda, non ti muovi affatto», sintetizza Scriboni. Ma il traffico non sarà l'unico guaio con cui i negozianti dovranno fare i conti. Tra una prova gonna e un maglione infilato, sempre più persone si immortalano davanti allo specchio dei camerini. È il cosiddetto showrooming. Tradotto: ti provi il capo in negozio, lo fotografi e poi lo cerchi a prezzi ancora più convenienti su internet. Pratica sempre più diffusa soprattutto tra i giovani, che sta creando non pochi problemi ai piccoli negozi che già devono fare conti con la concorrenza dei centri commerciali. A dirla tutta c'è anche il fenomeno inverso. Si chiama webrooming e funziona al contrario: trovi online un capo che ti piace, lo vai a cercare in negozio e, se lo trovi, lo compri. La rivincita dei piccoli commercianti che, ogni giorno, con coraggio, determinazione e affrontando difficoltà sempre maggiori continuano a tirare su la serranda.

Francesca Pasquali

