Sala del mappamondo, ci siamo La riapertura fissata al 2 agosto

LA CULTURA FERMO Ci siamo quasi. Ancora una decina di giorni e la Sala del mappamondo tornerà a mostrarsi in tutto il suo splendore. La data fissata per la riapertura della stanza più amata di Palazzo dei Priori è il 2 agosto. Un giovedì, così da permettere a chi arriverà in centro per il tradizionale mercatino dell'antiquariato di ammirarne il preziosissimo contenuto.I mesiQuelli trascorsi sono stati mesi davvero intensi per la sala nota per il gigantesco planisfero di legno e per i circa quindicimila libri, parte del fondo antico della...