S. Elpidio in lutto due gli anziani vittime del Covid

LA PANDEMIA

FERMO Il Covid continua a flagellare il Fermano. Ieri s'è portato via due anziani di Sant'Elpidio a Mare, che erano ricoverati al Murri. Giuseppe Pierleoni, per tutti Chieppi, aveva 88 anni ed era un volto notissimo della Contesa del Secchio. Era stato capocontrada della Sant'Elpidio ed è sempre stato in prima linea nell'associazionismo elpidiense. «Oggi perdiamo un grande amante della Contesa del Secchio, socio promotore dell'Ente Contesa, già capocontrada della Contrada Cavaliera Sant'Elpidio, collaboratore del Gruppo Storico che ha dedicato molta parte della sua vita alla Contesa. Ciao carissimo Chieppi, vivrai sempre nei nostri ricordi», il pensiero affidato ai social dall'Ente Contesa. La seconda vittima è Ascenzo Diomedi. Aveva 85 anni e per gran parte della sua vita ha gestito un guardolificio a Casette d'Ete, dov'era molto conosciuto. Continua a migliorare, intanto, la situazione al Murri, dove ieri i ricoverati positivi erano 47 (27 in Malattie infettive, 4 in Terapia intensiva, 16 in Medicina Covid). Stabile a 44 il numero dei pazienti positivi nella Rsa di Campofilone. Tredici i ricoverati Covid all'Inrca. Sempre ieri nel Fermano 60 nuovi contagi. In leggero calo il numero dei positivi a Porto Sant'Elpidio che, ieri, erano 173 (-7). Aumenta, invece, il numero delle persone in quarantena: 85 (+19). Venti i positivi a Grottazzolina, dove in quarantena ci sono cinque persone. Cinque i contagiati a Monsampietro Morico. In tutto, nel Fermano, ieri, le persone in quarantena erano 1.407 (+5), di cui 235 sintomatiche (+3). Dall'inizio 3.677 le persone che hanno contratto il Covid. Quelle in quarantena, finora, sono state 11.494. Per scongiurare i contagi, il Comune di Montappone ha dato il via a una campagna di screening gratuito sulla popolazione scolastica. In questi giorni, nelle scuole del paese sono in corso i tamponi rapidi su studenti, insegnanti e personale Ata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA