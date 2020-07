Rugby Fermo il capitano della nazionale ha incontrato i giovani atleti

FERMO Il capitano della Nazionale di rugby, Luca Bigi, ha incontrato i giovani atleti del Fermo Rugby Club. L'incontro è avvenuto a margine di una visita del campione italiano al campo di Marina Palmense. Un momento di festa per i giovani della Rugby Fermo, che lo hanno atteso con trepidazione e accolto con gioia, chiedendo subito autografi e foto. Poi c'è stata una sorta di lezione-allenamento, con consigli e suggerimenti che i giocatori fermani hanno ascoltato con attenzione, recependoli come preziosi e importanti per praticare uno sport che li appassiona tanto. «Un regalo bellissimo per tutti noi ha sottolineato il presidente della Fermo Rugby Club, Luca Trasatti , una promessa che Luca Bigi ha mantenuto dopo che, nel periodo di lockdown, ha istruito e dialogato online con i nostri ragazzi, a cui è stato molto vicino». Lo scorso marzo, i ragazzi dell'under 14 e 16 sarebbero dovuti partire per il primo gemellaggio con l'Oahkam Rugby Club, in Inghilterra. La squadra sarebbe poi dovuta venire a Fermo l'estate prossima. L'emergenza sanitaria ha costretto la società a cancellare il gemellaggio e l'attività con le scuole, ma non ha ridotto l'entusiasmo e la voglia di puntare alla meta dei giovani sportivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA