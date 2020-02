Rotonda a Molini progetto conteso È guerra tra enti

LA POLEMICA

FERMO «Finché non la vedo finita, non ci credo». Non si sbilancia Nazzareno Vita. Anni di battaglie per la rotonda di Molini Girola, per il direttore di Palazzo Produttori, non possono cedere d'un tratto il passo a facili entusiasmi. Eppure, all'incrocio tra le Provinciali 239 e 157, da un paio di giorni campeggia il cartello di inizio lavori. A eseguirli saranno due ditte locali, alle quali l'avellinese Ar.Cos. che ha vinto la gara, li ha subappaltati. Da mercoledì prossimo dovrebbe iniziare l'approntamento del cantiere. Da cronoprogramma si stimano sei mesi per finire. In realtà, ci dovrebbe volere meno, circa un mese e mezzo. Quindi, se non sorgeranno altri intoppi, per Pasqua la rotonda tanto attesa dovrebbe essere pronta. Ai residenti, che tanto hanno aspettato questo momento, e a chi passa ogni giorno da quelle parti i auto non sembra vero, tante le volte che se lo sono sentito ripetere. Nei momenti di punta, da quelle parti passano anche 1.200 mezzi l'ora. La rotonda andrebbe a risolvere un problema che si trascina da quasi mezzo secolo. Dei 150mila euro stanziati (50mila a testa tra Regione, Provincia e Comune di Fermo), per i lavori veri e proprio ne serviranno una metà. E gli altri? Andranno indirizzati per studi di fattibilità, progetti, gara e tutto il resto, spiega la Provincia che non nasconde il malcontento, anzi un vero disappunto per come il Comune ha gestito la cosa. Si dia a Cesare quel che è di Cesare, il senso del discorso, visto che, nella partita, il grosso l'ha fatto e lo farà proprio la Provincia. «La Regione Marche - spiegano da viale Trento si è occupata del progetto, il Comune dell'esproprio, noi dell'appalto, del Rup (Responsabile unico del procedimento) e avremo la anche direzione dei lavori». Una critica che ultimamente l'amministrazione fermana, accusata di spacciare per propri successi altrui o, al massimo, condivisi, si sente muovere spesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA