Rom, ubriachi e vandali scatta il blitz sulla costa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OPERAZIONE FERMO Maxi operazione di carabinieri e polizia municipale sulla costa fermana per garantire più sicurezza. Nel mirino, in particolare, Porto Sant'Elpidio e Lido Tre Archi. E' tolleranza zero nei confronti degli accampamenti abusivi di zingari, obiettivo: ridurre furti, danneggiamenti, bivacchi e riportare decoro e tranquillità tra residenti e turisti in piena estate. Le divise hanno mostrato il polso duro, la loro presenza sulle strade ieri pomeriggio è stata imponente.La conclusioneE alla fine sono scattati gli applausi in...