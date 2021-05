Ristoranti sold out sulla costa «Già prese le misure all'estate»

LA STAGIONE

FERMO Normalità? Non ancora, ma inizia a somigliarle. La giornata di ieri si può forse considerare come il primo vero scorcio di ripresa delle attività dopo l'interminabile dittatura imposta dal Covid. La giornata finalmente primaverile dopo un maggio per lo più piovoso, la riapertura dei centri commerciali chiusi nei weekend per tutto il periodo invernale, l'imminente ripresa delle palestre che da oggi, dopo aver di fatto perso tutta la stagione 2020-21, potranno ripartire. Tanti elementi per vivere questa penultima domenica di maggio come una boccata d'estate. Nei ristoranti, quasi ovunque, è stato tutto esaurito a pranzo.

L'andamento

Locali pieni, anche se con l'obbligo di mangiare all'aperto il numero di coperti è al di sotto delle potenzialità. Andrà chiaramente meglio dal 1° giugno, con il via libera alla riapertura anche al chiuso. La corsa, tra ieri e sabato, ha interessato in particolare esercizi e chalet della costa. Difficile prenotare un tavolo per pranzo, da nord a sud del litorale della provincia fermana, traffico congestionato, dura trovare un parcheggio e tante persone in giro a piedi o in bici per godersi un antipasto di bella stagione. Il Covid inizia a fare meno paura, i controlli sulle strade rimangono assidui, diverse le pattuglie di carabinieri e polizia presenti su Statale Adriatica e lungomare, in mattinata e ancor più nel pomeriggio, per garantire il rispetto delle normative. C'è anche chi, soprattutto tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio, ha azzardato qualche ora in spiaggia, approfittando del sole mattutino. Ancora ben lontane dalla normalità le ore serali. Il prolungamento di un'ora del coprifuoco ha indotto qualcuno in più, specie tra i più giovani ad uscire, ma i tempi comunque stretti e l'obbligo di apparecchiare all'aperto, quando le temperature non sono ancora estive, hanno dissuaso i più e c'è ancora poco movimento dopo il calar del sole. Lo scorso weekend ha segnato anche la ripartenza dei negozi all'interno dei centri commerciali il sabato e la domenica, dove finora erano rimasti attivi solo i supermercati. In questo caso, le attese erano probabilmente superiori. La ripresa dei consumi è lenta, c'è stato movimento, ma nulla di paragonabile alle folle che di norma raggiungevano i punti della grande distribuzione nei fine settimana. Quando si può, si preferisce ancora frequentare luoghi all'aperto, vuoi per il clima primaverile, vuoi per le abitudini, che il Covid ha cambiato radicalmente. Oggi è il giorno della ripresa per le palestre, autorizzate finalmente a riaprire, se pur con protocolli di sicurezza rigorosi e stringenti. Difficile ormai mettere una pezza ad una stagione quasi interamente persa, in cui si è cercato di salvare il salvabile all'aperto, quando le condizioni climatiche e gli spazi lo hanno consentito.

L'astinenza

Ci sono ancora un paio di mesi utili da sfruttare per chi è in astinenza da fitness, panche e manubri, anche se è chiaro che si viaggerà su frequenze ampiamente al di sotto dei numeri pre-Covid. Si riapre con percorsi differenziati di entrata ed uscita, l'obbligo di distanziamento di 2 metri duranti l'esercizio fisico, niente docce, spogliatoi utilizzabili solo per tempi ridotti e per cambiare gli indumenti minimi.

Pierpaolo Pierleoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA