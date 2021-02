Ristoranti, è subito assalto «Il giallo merita un brindisi»

IL COMMERCIO

FERMO C'è chi ha festeggiato il compleanno e chi si è seduto al volo per la pausa pranzo. Chi aspettava con impazienza la serranda rialzata e chi s'è voluto togliere lo sfizio dopo altre due settimane di clausura. Non se lo sono fatto ripetere, i fermani, di andare al ristorante. Ieri, nel primo giorno di riapertura, sono tornati a occupare i tavoli dei locali del centro. Quelli che hanno riaperto. Perché qualcuno ha deciso di aspettare ancora un giorno o due.

Le cucine

Altri, invece, per rimettere in moto le cucine, attenderanno tempi migliori e che la situazione di stabilizzi. Quelli aperti hanno lavorato bene. Pieni tutti i tavoli della Locanda del Palio. Il locale di piazzale Azzolino ha riaperto dopo un lungo periodo di chiusura. In sala, famiglie, coppie e gruppetti di amici, mai più di quattro per tavolo. Vicino all'ingresso è seduta una famigliola: padre madre, figlio che ieri compiva otto anni e nipote. «Festeggiamo il compleanno di nostro figlio. Ha espresso come desiderio di pranzare al ristorante e l'abbiamo accontentato. Per noi è un momento atteso, siamo davvero contenti», dice il papà, prima di mettersi in posa con gli altri tre per una foto. Qualche tavolo più in là si festeggia un altro compleanno. «Gli anni li ho compiuti qualche giorno fa. Alla prima occasione utile ho deciso di approfittare ed eccoci qui. Sono almeno tre mesi che non vado al ristorante, non mi sembra vero», dice la festeggiata, seduta al tavolo con un'amica.

Il clima

«È una sensazione bellissima. Sono convinta che, se stiamo tutti attenti, si può tornare a fare una vita normale», fa l'altra. Il clima è disteso. La voglia di normalità scaccia via la paura del contagio. Al centro della sala, quattro colleghi hanno appena ordinato. «Potersi sedere attorno a un tavolo è decisamente meglio che vedersi davanti a uno schermo, anche per parlare di lavoro - dicono -. Siamo contenti di essere qui, perché la situazione lo consente. È un bene per noi e per i ristoratori, che possono lavorare», spiegano tre amici prima di alzare i calici per brindare. La vicinanza alle attività torna spesso nei discorsi dei clienti. «Conosciamo il titolare. Siamo venuti anche per lui, per dare il nostro piccolo contributo», spiega una coppia seduta invece a un tavolo del Gran Caffè Belli. Aperto dalla mattina per le colazioni, anche nel locale di corso Cefalonia, ieri, i clienti non sono mancati. «Speriamo che il giallo duri e che si possa arrivare a orari di apertura più lunghi», prosegue la coppia, prima di dedicarsi al pranzo nel frattempo arrivato.

Il lavoro

La riapertura dei ristoranti fa contenti anche i manovali, costretti, nelle ultime due settimane, a pranzare nei cantieri. «Sedersi al tavolo, di sicuro, è più comodo, ma è anche meglio da un punto di vista igienico», fanno notare quattro operai che hanno appena finito di pranzare da Emilio. Il ristorante di Piazzetta ieri ha riaperto le porte ai clienti. A un tavolo ci sono due giovani. Uno insegna al Liceo scientifico. «È importante tornare alla normalità. L'ho visto anche con gli studenti: una settimana in presenza vale più di tre mesi a distanza. E poi, a stare sempre a casa, si perde la motivazione a fare tutto», dice. «Tornare al ristorante fa l'altro è una bella sensazione e dà una mano a sostenere l'economia».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA