Ristoranti, c'è uno spiraglio «Ma servono più certezze»

IL SETTORE

FERMO Era nell'aria che, nei due giorni gialli, la maggior parte dei ristoranti del centro sarebbero rimasti chiusi. Così è stato. Tante, ieri, le serrande abbassate all'ora di pranzo. Scarso anche il movimento, con il tempo incerto e i nuvoloni che hanno poco invogliato il passeggio. In giro, soprattutto gente di fuori. Dal resto delle Marche, e qualche straniero. La scelta risicata ha premiato i pochi che ci hanno creduto.

I brindisi

L'aria delle sale riempita da voci e bicchieri che s'incontrano nei brindisi. C'è voglia di normalità. Di allontanare, anche se per poco, la mente dai brutti pensieri. E un giro per negozi e un pranzo fuori possono aiutare. Così ha pensato una coppia di Ancona, seduta a un tavolino del ristorante Capolinea. Mentre aspettano di ordinare, si guardano intorno e sorridono. Prima di pranzare, hanno fatto shopping. «Avevamo voglia di uscire. Appena è stato possibile, ne abbiamo approfittato. Abbiamo scelto Fermo perché non la conoscevamo», dice lei. E la mente torna alle settimane passate. «Questo periodo non è stato sofferto come in primavera, ma è sempre bello potersi muoversi. Tornare a vivere», spiega. Il compagno fa sì con la testa, ma non nasconde il dissenso per una «situazione gestita in maniera totalmente assurda». «Riconosco la complessità dell'evento, ma così, di due giorni in due giorni, non si può andare avanti», commenta.

Il ritorno

Entrano due uomini e si accomodano a un tavolino sul fondo della sala. Sono di Filottrano. A Fermo c'erano già stati, gli era piaciuta e sono tornati. Hanno approfittato della giornata gialla per girare il centro e fare acquisti. «Siamo un po' euforici dicono perché questo periodo l'abbiamo vissuto male. Ti senti fuori dal mondo, escluso da tutto. Poter uscire e sedersi al tavolo di un ristorante è una sensazione bellissima, che aspettavamo da molto. L'abbiamo capito quando non abbiamo più potuto farlo». Due commensali d'eccezione hanno invece scelto l'enoteca Bar a vino per un aperipranzo sotto gli archi di piazza. Gli chef Nikita Sergeev e Aurelio Damiani, titolari, a Porto San Giorgio, rispettivamente dell'Arcade e della trattoria Damiani e Rossi. Locali che, ieri e oggi, restano chiusi. E loro ne hanno approfittato per fare un saluto all'amico e collega Giuseppe Rossi. «È bello che alcuni ristoranti siano aperti, dando a noi la possibilità di essere clienti per un giorno e ai clienti di sentire l'aria di una giornata normale - dice Sergeev -. Speriamo che venga capito presto che i ristoranti sono anche un luogo di socialità e che sono sicuri. Adesso c'è solo tanta confusione. Noi ci mettiamo passione e lavoro, ma c'è bisogno di maggiore chiarezza». «Per locali di un certo livello aggiunge Damiani , tenere aperto per due giorni non ha senso. Non si può fare la spesa per un giorno, senza sapere se ci saranno prenotazioni».

Gli stranieri

A qualche tavolo di distanza, una coppia di inglesi consulta il menù. Poco prima, si è fatta un selfie davanti all'albero di Natale. Indicano col dito questo e quel piatto. Poi, convinti, chiamano il cameriere. Vicino alla porta, due amici brindano a quel po' di normalità ritrovata. Uno è di Fermo, l'altro di Ascoli. «Finalmente dicono possiamo guardarci negli occhi e vivere sensazioni che non si vivono da tempo. Con i social non è la stessa cosa. Non sappiamo quando potremo ritrovarci ancora. Perciò ci godiamo queste piccole emozioni nel rispetto della legge».

Francesca Pasquali

