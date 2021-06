Ristoranti, addio stress «Ma si mangia al chiuso adesso che fa più caldo»

LA RIPARTENZA

FERMO C'è chi, vedendo sole e cielo terso, ha pensato a una beffa e chi, di lamentarsi, proprio non aveva voglia. Ristoranti quasi vuoti, ieri, a pranzo. Ma solo dentro. Perché, fuori, di tavolini pieni ce n'erano parecchi. Col caldo quasi estivo, di sedersi al chiuso, i clienti non hanno avuto voglia. Meglio stare all'aperto, godersi i raggi tiepidi sulla faccia e riempirsi gli occhi delle bellezze del centro storico. Ma a qualcuno le riaperture tardive non sono andate giù. Il controsenso di riaprire i locali al chiuso adesso che la bella stagione è arrivata. Mentre prima, quando pioggia e freddo l'hanno fatta da padroni, i ristoratori hanno faticato parecchio.

L'interrogativo

«Qualcuno mi deve spiegare che differenza c'è tra ieri oggi? Ieri il virus c'era e oggi è sparito?», si chiede provocatorio un uomo seduto a un tavolino sotto la verandina del ristorante Emilio, in Piazzetta. Di fianco, una coppia finisce il pranzo. «Dentro o fuori, per noi, non fa differenza. Certo, con una giornata così, è meglio fuori», dicono. Dentro, di posti occupati non ce ne sono tanti.

Il brindisi

Verso il fondo del locale, quattro amici brindano al primo pranzo insieme dopo tanto tempo. «Per noi era un'abitudine e ci è mancata molto», spiegano. Vengono da Ancona. Il locale lo conoscono da un pezzo. «Perché ci siamo seduti dentro? È stato un caso. Siamo tutti vaccinati e ci sentiamo, comunque, al sicuro», spiegano. Le chiusure forzate non le criticano più di tanto. «È stato giusto così. Sicurezza e salute vengono prima di tutto. Serve buon senso, soprattutto adesso che andiamo verso l'estate», aggiungono. «La gente è stressata, non sa quello che vuole. Vengono in due e vogliono stare lontani da tutti. Si ripresentano in comitiva e si lamentano perché i tavoli devono stare distanti», dice Marcello Polverini, il titolare, mentre si sposta tra un tavolo e l'altro. Scene simili in piazza. Al tavolino dell'enoteca Bar a Vino ci sono la presidente del Gal Fermano, Michela Borri, e l'imprenditore Enrico Paniccià. Assieme a loro due turisti tedeschi. Anche loro hanno deciso di mangiare all'aperto, vista sampietrini.

Le visite

«Oltre che per i ristoratori, anche per noi è stato complicato organizzare le visite. Tra aperture e chiusure, c'è stata una grande confusione», dice Borri. Per Paniccià, la serrata dei locali al chiuso è stata «un'opportunità per abituarsi a mangiare all'aperto, anche quando non è estate piena, magari coprendosi un po' di più». Parecchi i clienti che nei locali, oltre che per loro, dicono di esserci tornati per dare una mano ai ristoratori, che spesso sono anche amici. Comitiva tedesca anche da Capolinea, che da ieri ha riaperto pure a cena. «Se dico che non siamo stati penalizzati, direi una bugia. Speriamo in una bella stagione. Le prenotazioni per ora ci sono. Dentro o fuori non l'hanno specificato. Vedremo», fa sapere la titolare Emanuela Vergari. Dentro, le regole sono quelle di prima dell'ultima chiusura: tavoli distanziati, massimo quattro persone per tavolo se non conviventi, mascherine quando ci si sposta.

Il bancone

«Dentro o fuori per noi fa lo stesso. Già è tanto poter tornare a sedersi tra di noi o prendere un caffè al bancone», dice un gruppo di studenti del Conservatorio. Stanno divisi su due tavolini della Pizzicosa, in piazzale Azzolino. «Pian piano aggiungono , ci sembra di tornare alla normalità. E, poi, quando c'è il sole, è tutto più bello».

Francesca Pasquali

