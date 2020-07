Risorgimarche sulle note di Hey Jude

L'EVENTO

FALERONE Fa un po' strano vedere il popolo di RisorgiMarche seduto e distanziato. E fa strano vedere le sedie vuote e gli spazi liberi sulle antiche gradinate di pietra. Sono passate da poco le 19 di sabato quando Petra Magoni e Ferruccio Spinetti si sistemano sul palco del teatro romano di Falerone. L'edizione 2020 (la quarta) del festival targato Neri Marcorè-Giambattista Tofoni parte da qui.

Le regole anti Covid

Tutte occupate le 204 sedute. Di più, le regole anti-Covid non permettono. Si entra pochi per volta. Prima, i volontari misurano la temperatura. Mascherina finché non ci si siede, poi 9c'è. In platea spunta Jonny Greenwood, il chitarrista dei Radiohead, fermano d'adozione. «Grazie di esserci. Sold out in mezz'ora: non ci deludete mai», fa Tofoni dal palco. «Abbiamo voluto insistere per fare questa edizione prosegue come momento di incoraggiamento. Il periodo è un po' strano. Ci manca il camminamento per arrivare nei prati di montagna, ma abbiamo i borghi. Visitateli, sono eccezionali. L'attenzione sulla ricostruzione che non è ripartita non deve cadere». Il resto è puro spettacolo. Poco meno di un'ora e mezza di poesia e cori, mani che battono e acuti. Petra Magoni trasuda energia. Gorgheggia e coinvolge il pubblico, che non si fa pregare. Ferruccio Spinetti è magistrale. Incanta con le quattro corde del suo contrabbasso. Si sono conosciuti a Grottazzolina nel 2003. È nata lì Musica nuda, il sodalizio che, negli anni, ha valicato i confini nazionali. Il sole tramonta tra i resti archeologici. È una delle novità di questa edizione di RisorgiMarche. Piazze e teatri al posto dei prati, concerti di sera e di mattina. Lo spettacolo si srotola tra brani di Mina e Paolo Conte. Poi si cambia registro: spazio a Turandot e Rino Gaetano. Sulle note di Hey Jude la cantante scende dal palco. Cammina in mezzo al pubblico e sale sulle gradinate.

Piena sintonia

Poi riprende posto di fianco a Spinetti. Scherzano. Si vede che c'è sintonia. Quasi diciotto anni a girare il mondo insieme non sono pochi. Lei, appassionata di ippica, tre anni fa ha corso e vinto al San Paolo di Montegiorgio. Lui, con gli Avion Travel, aveva già suonato al teatro romano. «Siamo contenti di essere stati qui. Ci siete mancati», dicono e accennano alla crisi dello spettacolo dal vivo dovuta al Covid. Escono e rientrano. Concedono ancora di pezzi. Il concerto finisce. Il pubblico scema lentamente. RisorgiMarche può continuare.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

