Riprende il doposcuola a San Giorgio e Don Bosco

Con l'imminente apertura delle scuole, riparte anche il doposcuola a Porto San Giorgio. Con settembre, riparte il servizio di assistenza allo studio che torna ad essere attivo nello Spazio Giovani CreArea e nei ricreatori San Giorgio e Don Bosco. Tra l'altro, il centro polifunzionale giovanile CreArea Spazio Giovani ha continuato anche durante la stagione estiva, a svolgere progetti culturali e ludici per ragazzi.

Da mercoledì prossimo sarà tutto pronto a riprendere le attività di assistenza allo studio in vista dell'inizio dell'anno scolastico, come voluto dall'assessorato all'Istruzione, Francesco Gramegna. Lo Spazio Giovani CreArea del Comune lancia l'iniziativa Back to school, in collaborazione con la cooperativa Il Faro.

Il servizio è dedicato ai ragazzi delle scuole medie e superiori della città, è gratuito con posti limitati. Per informazioni e prenotazioni è necessario contattare i numeri 0734.680261 e 329.4870502. Per i ragazzi della scuola primaria, invece, c'è il servizio Sos compiti, gestito in collaborazione con l'Istituto scolastico Nardi. Dal prossimo mercoledì sarà possibile iscriversi al ricreatorio San Giorgio (333.9820508) ed al Centro ricreativo Don Bosco (340.3839634). Il servizio potrà dunque ripartire all'insegna della massima sicurezza per venire incontro alle richiesta e alle esigenze delle famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA