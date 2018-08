Riparte Marina Palmense ma i lavori vanno a rilento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STAGIONE FERMO Parcheggi pieni e spiaggia affollata. Anche nella tranquilla Marina Palmense impazza l'estate. La costa sud, di solito più calma e preferita agli altri tratti da chi non ama calca e sabbia, in questi giorni è presa d'assalto dai vacanzieri. Il litorale è punteggiato di ombrelloni e teli da mare, per la gioia di campeggi e chalet. Come sempre, buona parte dei turisti si sposta in camper. I villeggianti arrivano soprattutto dall'Umbria, grazie alla superstrada Civitanova-Foligno, e dal nord Italia. Ma ci sono anche parecchi...