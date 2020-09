Rimborsi e voucher È scontro sui trasporti

7Il consigliere provinciale di minoranza, Gastone Gismondi, mette all'indice i trasporti scolastici. Nel mirino dell'ex sindaco di Montegranaro in primis le modalità messe in campo dalla compagnie nel merito dei rimborsi per i mesi di servizio non goduti causa Covid. «Secondo la Commissione Europea il rimborso deve avvenire con voucher spendibili per ulteriori servizi di trasporto, e devono essere protetti dall'insolvenza dell'emittente con un periodo di validità minimo di 12 mesi. Devono essere rimborsabili entro un anno, se non riscattati, e fornire ai passeggeri una flessibilità sufficiente, consentendo loro di viaggiare sulla stessa rotta alle stesse condizioni di servizio, oltre a poter essere trasferibili ad un altro viaggiatore». Gli utenti possono richiedere all'azienda il voucher. «Qui nasce il problema precisa Gismondi - perché tale voucher secondo le ditte non è trasferibile se non nell'ambito dello stesso nucleo familiare, e ciò va a danneggiare quelle famiglie che non hanno altri figli a cui poter dirottare il titolo». Il consigliere provinciale prosegue con altri interrogativi. «Per l'anno scolastico al via i mezzi sono stati dotati di misure di distanziamento? Come sono state organizzate le corse? Al momento dovrebbe essere assicurata la capienza per l'80% dei posti disponibili. A parte l'evidente contraddizione tra quanto accade sugli autobus e quello che succede a scuola, con bus comunque pieni e distanziamenti sostanzialmente azzerati, mi pare lecito domandarsi se le aziende di trasporto saranno anche obbligate a sopperire a quel 20% di posti in meno sui mezzi aumentando il numero dei mezzi stessi».

Paolo Gaudenzi

