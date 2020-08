«Rimanenze, credito d'imposta C'è l'impegno per chi lavora»

7«Con la conversione in legge del Decreto Rilancio - spiega il presidente regionale di Confartigianato Imprese, Giuseppe Mazzarella - il nostro governo prevede un credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino per il settore tessile, moda ed accessori, un'importante misura che incontra le esigenze di moltissime imprese». Si tratta di un credito d'imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti il 2020. Pertanto, considerato che il credito d'imposta spetta per il 2020, il valore delle rimanenze finali di magazzino di tale periodo deve essere confrontato con la media del valore dei periodi d'imposta 2017-2018-2019. «Come di consueto aggiunge Paolo Capponi, responsabile settore Moda di Confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, occorrerà attendere il decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che definirà i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari dell'agevolazione oltre che le modalità ed i criteri attuativi».

