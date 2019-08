Rievocazioni sempreverdi il turismo punta al passato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STAGIONE FERMO I cittadini possono imparare le tradizioni e i turisti hanno la possibilità di conoscere i luoghi: le rievocazioni, siano esse di fatti storici, di folklore o di semplici tradizioni e radici culturali fanno grandi paesi e città, e identificano un territorio. Come succede per Sciò la Pica a Monterubbiano, come è per il Torneo Cavalleresco di Servigliano, come accade a Grottazzolina con i Giorni di Azzolino.I centriA Sant'Elpidio a Mare c'è la Contesa del Secchio, la più antica rievocazione delle Marche che viene...