Ricostruzione, le scuole al palo I progetti non sono mai partiti

IL FOCUS FERMO Scuole della ricostruzioni ancora al palo. A due anni e mezzo dal terremoto, quasi tutti i progetti finanziati non sono partiti. Unica eccezione Fermo, dove due settimane fa sono stati consegnati i lavori del polo scolastico che sorgerà in via Salvo D'Acquisto. Sette milioni e 300mila euro per le nuove medie Betti e Fracassetti. Il plesso fa parte della prima tranche di fondi, arrivati con l'ordinanza 14 del 17 gennaio 2017. La stessa che ha autorizzato anche la nuova scuola media di Falerone. Nel comune della media Valtenna,...