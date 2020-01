Richiesta di sfratto e canoni arretrati per il Verde Mare l'intesa è possibile

IL CASO

FERMO La settimana dopo la fine delle feste natalizie potrebbe essere decisiva per dipanare le ultime nubi sul camping Verde Mare e consentire la riapertura della struttura, dopo tre anni di inattività causa sequestro giudiziario. La fine del 2019 ha regalato la svolta in cui il titolare Felice Chiesa e tutti i soci confidavano sin dall'inizio della querelle. Assoluzione piena e immediato dissequestro dell'area.

Il decreto ingiuntivo

Appena qualche giorno dopo quel sospiro di sollievo, però, sul villaggio vacanze di Marina Palmense si è concretizzato un nuovo spettro, con la richiesta di un decreto ingiuntivo di sfratto immediatamente esecutivo presentato dalla proprietà del terreno su cui sorge il campeggio. Un irrigidimento inatteso dei rapporti tra le parti, che ha fatto sorgere nuovi interrogativi sulla possibilità, per il Verde Mare, di riaprire per la stagione balneare 2020. Ora, però, sembra che il dialogo stia portando risultati concreti. Titolari del terreno ed affittuari, attraverso i rispettivi legali, si sono confrontati in queste settimane e un prossimo incontro, forse decisivo, è atteso in settimana, probabilmente nella giornata di giovedì. La proprietà ha mostrato sensibilità, non solo verso i gestori del camping, ma anche per l'importante impatto che questa attività recettiva ricopre a livello turistico per il territorio fermano.

Sembra quindi avvicinarsi un'intesa finalizzata a ripianare i debiti passati sui canoni di locazione e rinnovare la collaborazione.

La prudenza

Si mantiene un approccio molto prudente, ma si percepisce un cauto ottimismo per il raggiungimento di una conclusione positiva. Appena prima di Natale i cancelli della struttura si sono riaperti, con la rimozione materiale dei sigilli apposti su disposizione della Procura della Repubblica oltre tre anni fa. E' stato, per Chiesa e i suoi collaboratori, il momento più emozionante, con la possibilità di rimetter piede nel villaggio e valutare lo stato dei luoghi, sia interni che all'aperto, ed iniziare una stima dei lavori da effettuare per ripartire. Anche i tecnici hanno effettuato un sopralluogo e l'esito delle verifiche è stato abbastanza confortante.

Gli interventi

Chiesa e soci si aspettavano una situazione compromessa, visto il prolungato inutilizzo del sito, mentre l'intera struttura è apparsa sostanzialmente in buone condizioni. Dovrebbero bastare quindi corposi interventi di manutenzione, dagli immobili al patrimonio arboreo, per restituire pieno decoro al Verde Mare e prepararlo a riaccogliere finalmente i visitatori. Un appuntamento, è perfino superfluo sottolinearlo, che i visitatori storici attendono con particolare impazienza. La lunga chiusura forzata ha cementato il rapporto con la clientela consolidata, che non vede l'ora di poter tornare a godere la stagione estiva a Marina Palmense.

Pierpaolo Pierleoni

