Rianimazione ora raddoppia Il Murri è pronto per la fase 3

FERMO Non la chiamano fase 3, ma poco ci manca. Prendendo in prestito la colorazione delle regioni, si può dire che da oggi il Murri è in fase 2 rafforzata. Con i letti di Terapia intensiva Covid quasi raddoppiati (da 7 a 12), le sedute operatorie ridotte e garantite solo le urgenze e le classi di priorità A. Sospese da oggi, con il Fermano che entra in zona rossa, anche le attività della libera professione e gli ambulatori di classe D e P, eccezion fatta per la Radiodiagnostica.

L'ospedale, insomma, torna a serrare i ranghi. E, se ancora non è sul punto di accorpare i reparti, come già successo due volte dall'inizio della pandemia, si prepara alla terza ondata. «Registriamo tanti positivi sul territorio. Siamo al limite: 242 per 100mila abitanti. E tanti arrivi in pronto soccorso, di pazienti Covid e con altre patologie. Ci hanno chiesto in maniera pressante di supportare anche le aree vaste più in difficoltà di noi. Lo stiamo facendo, ma significa che c'è tanta più gente in ospedale», spiega il direttore dell'Area vasta 4, Licio Livini, che l'altro ieri ha riunito l'unità di crisi del Murri. Il nosocomio resta in fase 2, ma aumenta i posti di Rianimazione, che diventano 12. Due, nel blocco operatorio, rimarranno a disposizione dei pazienti no-Covid, in caso di necessità. La rimodulazione prevede anche la riduzione dei posti letto del quinto piano, quelli dell'Area chirurgica e di Urologia, che diventano 16. A cui si aggiungono due letti di Area grigia, per pazienti sospetti Covid in monitoraggio. Altri 16 letti, più altri due di Area grigia, sono stati ricavati al sesto piano. I pazienti grigi di Area medica, in attesa di fare il tampone, saranno spostati in Malattie infettive. Sedici, infine, i nuovi posti di Medicina pulita, che si aggiungono ai 14 di Medicina Amandola.

«Una fase che serve a creare altri posti letto soprattutto in Rianimazione. Ma aumentare posti letto significa dover aumentare il personale», spiega Livini che, in una ventina di giorni, conta di tornare al precedente assetto, Covid permettendo. Ieri, al Murri, i ricoverati positivi erano 65 (7 in Rianimazione, 31 tra Malattie infettive e Terapia semintensiva, 22 in Area medica, 5 in Pronto soccorso). Quattordici, negli ultimi quattro giorni, i pazienti arrivati da altre aree vaste in ospedale. Dove ieri è morta una donna di 76 anni di Montegiorgio. Quanto agli altri presidi sanitari dell'Av 4, resta chiusa la Rsr di Porto San Giorgio. La Rsa di Montegranaro è stata trasformata in struttura di accoglienza per pazienti negativizzati. Le Cure intermedie di Sant'Elpidio a Mare, convertite in Rsa Covid, hanno accolto gli ospiti del Sassatelli, che si sono contagiati nel focolaio della casa di riposo. Gli stessi che, guariti, aspettano ora il via libera del Comune per rientrare.

La commissione creata per verificare le condizioni della residenza protetta s'è espressa. Ha dato l'ok al ritorno di una parte degli anziani. Ma l'autorizzazione al rientro deve arrivare dal Comune. «Siamo in attesa che scriva. Alcune condizioni sono state ripristinate, anche se non appieno, ma buona parte degli ospiti potrebbero rientrare», fa sapere Livini. Nel Fermano, proseguono intanto le vaccinazioni. 8.900 le persone che, finora, hanno ricevuto la prima dose, 2.700 quelle che hanno fatto anche la seconda. Domani, nel distretto sanitario di Porto San Giorgio si chiuderanno quelle per le forze dell'ordine. Che, negli ultimi giorni, hanno registrato un netto calo. Tra i sanitari, all'appello mancano un centinaio buono di operatori. Circa 60 hanno ritardato la vaccinazione perché positivi quando sono stati chiamati. Altrettanti hanno rifiutato il vaccino. Entro fine mese entreranno in campo i medici di base per vaccinare a domicilio i circa tremila over 80 non autosufficienti. Al Murri sono partite le vaccinazioni dei dializzati.

«Una grossa spinta ci arriva da parte del mondo della disabilità, ma al momento non abbiamo indicazioni», spiega Livini che si dice perplesso per la continua aggiunta di nuove categorie. «Ogni giorno spiega , dobbiamo fare conti sempre più precisi perché le forniture scarseggiano. Non ci possiamo permettere di aggiungere altri aventi diritto». Sulle forniture di AstraZeneca previste ad aprile, aggiunge: «Ora che è sdoganato per gli over 65, cercheremo di usarlo al massimo, riservando lo Pfizer per categorie che non possono fare gli altri». Quanto alla sede, dal 7 aprile, la scuola elementare don Dino Mancini di Fermo diventerà punto vaccinale della provincia, «per 1.000-1.500 dosi al giorno».

