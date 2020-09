Record di test per le scuole Non ci sono altri contagiati

I CONTROLLI

FERMO Sono circa duemila i test sierologici eseguiti sul personale scolastico prima del ritorno in classe. Un'adesione di massa, quella registrata nel Fermano, molto più alta della media nazionale e di altre zone della regione. Nella nostra provincia, si sono sottoposti volontariamente al test due terzi degli insegnanti e del personale Ata. 744 quelli che si sono recati nei quattro punti prelievo dell'Area vasta 4 (Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Montegiorgio): 636 femmine (85%) e 108 maschi (15%). 18 quelli risultati positivi (16 femmine e 2 maschi), tutti sottoposti a tampone di controllo. Quattordici sono risultati negativi. Per gli altri quattro si è in attesa dell'esito.

La scelta

I restanti si sono affidati al medico di famiglia. Quattro su dieci quelli che hanno aderito allo screening del Ministero della salute, partito il 27 agosto e concluso ieri. Alcuni sono anche andati a fare i test nelle scuole, per favorire l'adesione. I risultati dei controlli fanno ben sperare per il rientro di lunedì prossimo. L'unica positività ad oggi accertata è quella di una bidella di Altidona, passata per il medico di base, il cui contagio è stato confermato dal tampone. Erano tremila i test a disposizione dell'Area vasta 4 all'inizio della campagna di controllo. Quelli consegnati ai medici di famiglia che non hanno aderito, sono stati in parte rimandati indietro e utilizzati dal Distretto che, da programma, avrebbe dovuto occuparsi solo di testare il personale scolastico degli istituti privati e paritari. Ma che, fin da subito, si è trovato davanti alle porte file anche di maestri o operatori della scuola pubblica. Da lì, la decisione di aprire i quattro punti prelievo.

Il quadro

«Abbiamo avuto tantissime richieste dalle scuole private e paritarie, soprattutto giovani che volevano avere la certezza di essere sani prima di tornare a scuola, e dalle cooperative. Un risultato importante che dimostra grande sensibilità da parte degli operatori scolastici a essere controllati e informati», spiega il direttore del Distretto sanitario, Vittorio Scialè. Ufficialmente la campagna è finita ieri, ma gli ambulatori restano operativi.

Il futuro

Tra nuove nomine e trasferimenti, di personale scolastico che vuole farsi testare ce ne potrebbe essere ancora. Bene i controlli prima del rientro a scuola, quindi, ma per Scialè sarebbe meglio replicarli a lezioni cominciate. «Il test sierologico rapido spiega ha una scarsissima capacità di appropriatezza. Anche le eventuali positività rilevate sono collegabili a fattori non direttamente condizionati dal Covid. La specificità del test è bassissima, essendo nato per studi epidemiologici, cioè per valutare la diffusione del virus. Perciò, sarebbe stato molto più utile farlo a un mese dal rientro. In quel modo, si sarebbe potuto vedere che tipo di circolazione ha il virus nell'ambiente scolastico. Adesso siamo andati a testare persone che hanno fatto la loro vita normalmente».

Il mese di ottobre

«Rifare il test tra un mese prosegue , tra metà e fine ottobre, sarebbe un'attività più specifica. Mi aspetto che arrivino indicazioni a riguardo, perché ci sarebbero ancora più persone disposte a farlo. Sono convinto che sarebbe di grande aiuto anche per tranquillizzarli, perché la positività non da specificità, ma la negatività è negatività e, se continueremo ad avere queste percentuali bulgare di negatività, andremo molto bene».

Francesca Pasquali

