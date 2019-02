Rebus Quota 100 I futuri pensionati ora chiedono lumi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALTRO PROVVEDIMENTO FERMO Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto sul Reddito di cittadinanza e la pensione con Quota 100, quella che si può ottenere sommando 62 anni di età e 38 di contributi. I numeri sono ancora ballerini, ma nelle Marche sono interessati dal provvedimento di pensione oltre 6.000 persone (secondo quanto riferisce l'Inps) tra dipendenti privati e pubblici. Per accedere a questo nuovo tipo di pensione anticipata, occorre verificare i requisiti anagrafici e contributivi e saper fare la somma non sarà, dunque,k...