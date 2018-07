Rebus Montani: potrebbe restare chiuso soltanto l'ultimo piano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I LAVORIFERMO A settembre, per gli studenti del triennio dell'Iti la campanella potrebbe tornare a suonare nel plesso di via Montani. Ormai da mesi, dentro l'edificio sono in corso controlli approfonditi. Dopo il crollo di una parte del tetto, lo scorso 14 maggio, la scuola è rimasta chiusa. Nessuna ordinanza di inagibilità è stata però firmata. La struttura è stata dichiarata inaccessibile per controlli, mentre l'ala interessata dal crollo due stanze e il corridoio al secondo piano sono stati posti sotto sequestro. Notizie ufficiose...