Rapina alla tabaccheria caccia ai due malviventi

LE INDAGINI

FERMO Allarme furti e rapine, sale l'allerta sicurezza dopo la rapina alla tabaccheria di via Mazzini a Porto Sant'Elpidio sabato pomeriggio di cuii abbiamo riferito ieri. Una rapina lampo, il tabaccaio si è trovato da solo, nessuno lì attorno si è accorto di quanto stava avvenendo.

I protagonisti

Due uomini a volto scoperto sono entrati in azione, visti dalla strada sembravano clienti abituali. Italiani, sulla cinquantina secondo la descrizione dell'esercente, il primo a entrare gli ha puntato un punteruolo contro e si è fatto consegnare i soldi che erano in cassa, una cifra sotto i mille euro e sopra i quattrocento, secondo quanto riferisce la vittima. Quella zona vicino al semaforo della Faleriense, di fronte alla piazzetta della chiesa è sempre trafficata, ci sono diversi locali nelle vicinanze tra bar, supermercato, farmacia, negozi. Tanti erano a messa alle 18.30 proprio durante il raid delinquenziale. Anche l'assessore alla sicurezza era a messa, «ho appreso della notizia dal giornale» spiega Vitaliano Romitelli. Anche dal negozio di fianco alla tabaccheria non si sono accorti di nulla, salvo aver visto ferme sul ciglio della strada la volante della questura e la gazzella dei carabinieri. Il rapinato ha inseguito i rapinatori per strada ma quelli sono riusciti a far perdere le tracce. Quindi è scattata la richiesta d'aiuto al 113 da parte della vittima. Le indagini sono in corso ma dei delinquenti non c'è traccia.

L'impegno

Le ultime settimane sono state un bollettino di guerra tra furti, risse e adesso la rapina. Non ci sono i dati della questura ma i carabinieri fanno sapere, come riferiamo nell'altra pagina, che solo tra novembre e dicembre hanno denunciato 17 persone per i furti in appartamento tra Fermo, Porto Sant'Elpidio, Montegranaro e Porto San Giorgio.

Sonia Amaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

