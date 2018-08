Ragazzini ubriachi e vandali vigilantes per finire la stagione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA FERMO A Ferragosto il fenomeno si è attenuato perché sono usciti in pochi, forse a causa del maltempo che ha imperversato per tutta la nottata. Ma i ragazzini ubriachi ed aggressivi, che sotto l'effetto di alcool fanno di tutto, sono tornati, ammesso che se ne fossero mai andati via dalla costa. E' dall'inizio dell'estate, infatti che, soprattutto durante i fine settimana, danno vita a delle vere e proprie scorribande notturne, compiendo atti vandalici ai danni delle strutture balneari che alla mattina non fanno che contare...