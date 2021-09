Raffica di lavori per gli istituti Oggi il summit con il Comitato

FERMO Un'azione massiccia sulle scuole. Oltre 45 milioni di euro per 10 nuovi interventi e un incremento dei fondi per 8 edifici che erano già stati finanziati ma che dopo la ricognizione della Regione avranno un adeguamento. Oggi il nuovo programma di edilizia scolastica e il piano di rifinanziamento degli interventi di edilizia scolastica finiranno sul tavolo del Comitato istituzionale del cratere sismico, convocato dalla Regione a Macerata. Sul piatto un passaggio nodale per la ripartenza dell'edilizia scolastica dei territori toccati dal terremoto. «Dopo la ricostruzione privata adesso diamo la spinta decisiva anche alla pubblica - spiega l'assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli -. Lo facciamo partendo dalla parte nodale, cioè quella relativa alle scuole». Ecco di seguito la lista degli interventi. Fermo: Montani (9.200.000 euro), Conservatorio Pergolesi (5.100.000), Liceo scientifico Calzecchi Onesti (1.100.000), Ipsia Ricci (4.800.000), Itet Carducci-Galilei (7.900.000), Liceo psicopedagogico Palazzo Sacconi (6.000.000). Grottazzolina: Scuola Diaz (5.980.000). Sant'Elpidio a Mare: Tarantelli (1.641.600), Professionali Tarantelli (1.812.000), Scuola media Gioia (1.520.000). Oltre a questi nuovi stanziamenti, il Piano prevede l'adeguamento di 8 interventi che non avevano avuto la copertura con integrazioni finanziarie per Amandola, Falerone, Fermo, Monte Urano, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano e Sant'Elpidio a Mare.

