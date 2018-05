CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qui Porto San GiorgioAndare al mare accompagnati dagli amici a quattro zampe è un servizio sempre più richiesto. La costa si sta perciò attrezzando per rispondere di conseguenza. «Veniamo dalla Serbia», dice una donna che pranza con il compagno in uno chalet di Porto San Giorgio, mentre ai suoi piedi scodinzola festante un piccolo cane. «Io prosegue vivo a Fermo da un anno e mezzo. Ci vogliamo sposare e lo sto convincendo a venire a stare qui. Non vi rendete conto di quello che avete: natura, cultura, mare, buon cibo. Vengo da una...