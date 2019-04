Questura, già il primo report un giro di vite sulla sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CERIMONIA FERMO Una cerimonia sobria ma solenne, ieri mattina in questura, per celebrare il 167o anniversario dalla fondazione della polizia; è la prima festa dopo il passaggio da commissariato a questura con un giro di vite sul fronte della sicurezza. Nutrita la presenza di rappresentanti istituzionali, in testa il nuovo prefetto di Fermo, Vincenza Filippi, poi carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, capitaneria, pubbliche assistenze e sindaci. Un incontro aperto dalla lettura dei messaggi del presidente della Repubblica,...