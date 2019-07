Questa è l'estate del pienone Il giro di boa con il segno più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE VACANZE FERMO Giro di boa col segno più per l'estate fermana. Archiviata la prima parte della stagione e in attesa del pienone delle settimane clou, il bilancio di arrivi e presenze è positivo. Sole e caldo, finora, l'hanno fatta da padroni. Eccezion fatta per qualche giornata rovinata dalla pioggia, il bel tempo regna incontrastato dai primi di giugno. Copione, perciò, rispettato, con la costa presa d'assalto da turisti e locali. Che, tra feste, concerti e mercatini, hanno solo l'imbarazzo della scelta. Le proposteMa non ci sono solo...