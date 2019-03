«Quella pianta è pericolosa ma si decise di non tagliarla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZA FERMO Pioggia, forse una precedente distrazione con il telefonino: i soccorritori arrivati sulla Lungontenna ieri poco dopo le 10 stanno ancora ricostruendo lo schianto che è costato la vita a Gaia. Occorre verificare la velocità del mezzo, capire bene cosa sia avvenuto. Concause che, in un attimo, hanno spezzato una giovane esistenza, in una mattina come tante altre. C'è anche un testimone che ha visto la giovane, alla guida della sua Fiat Panda, mentre l'aveva superato poco prima di finire la sua corsa contro un albero....