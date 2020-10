Quegli studenti maghi del web

LA SCUOLA

FERMO Ci sono cinque hacker buoni all'Iti Montani. Frequentano l'indirizzo Informatica e, di recente, sono stati selezionati per il progetto europeo Cyber Challenge. Uno ha anche partecipato a un concorso tra università italiane. Ma andiamo con ordine. L'anno scorso, il prof. Matteo Pagliari ha parlato alle sue classi del concorso. Diversi studenti si sono detti interessati. A febbraio ci sono state le selezioni, alla Politecnica delle Marche e all'Università di Camerino.

I protagonisti

L'hanno passata Matteo Spiga, Gianluigi Andreozzi e Mattia Iachini dell'allora 4° B, Yacine Boussoufa del 3° B e Alessio Ciccola del 3° A. Insieme agli altri prescelti, da fine marzo, hanno partecipato a un corso sulla sicurezza informatica, prima in presenza e poi da casa, per il Covid. «Un'opportunità spiega Pagliari , ma anche un carico di lavoro, visto che, di mattina, facevano didattica a distanza e, il pomeriggio, il corso. Si sono potuti confrontare con altri studenti, una dimensione formativa, ma anche di orientamento». Il progetto riguarda i giovani dai 16 ai 23 anni. I cinque studenti del Montani si sono dovuti, quindi, confrontare con ragazzi più grandi, anche universitari. Ogni università ha formato un team con i primi sei classificati. A Camerino, Alessio Ciccola è arrivato secondo e ha fatto parte della squadra che ha sfidato, a suon di bug, le altre università italiane, piazzandosi al 26esimo posto su 28.

Le strategie

«Si evidenzia la validità delle nostre strategie didattiche. A uno studente appassionato, la scuola deve dare la possibilità di scoprire nuovi ambiti di interesse. La pluralità delle proposte garantisce il successo formativo di tutti», il commento di Stefania Scatasta. La nuova preside dell'Iti si trova a vivere giorni parecchio frenetici. I primi contagi nelle scuole del Fermano suonano come preoccupanti campanelli d'allarme. Al Montani, al momento, la situazione è tranquilla. Per ora, non ci sono stati contagi, ma la guardia resta per forza alta. «Quando arriviamo spiega Scatasta , ogni mattina, siamo in duemila. Dobbiamo garantire la sicurezza di tutti. Lo stiamo facendo declinando regolamenti chiari che mutuiamo dalla norma. Stiamo lavorando serenamente, cercando di essere il più rigorosi possibile». Il tentativo delle uscite scaglionate non è andato a buon fine. Una parte delle classi continuerà a uscire alle 12.40, ma avrà la possibilità di restare a scuola fino alle 13.30, «facendo moduli di approfondimento disciplinare».

L'impegno

L'idea fa sapere la preside è di accompagnare gli studenti durante tutto l'anno per garantire il loro successo formativo». L'ora in più è volontaria. La scuola ha scritto alle famiglie che, entro sabato, dovranno rispondere. La settimana prossima riprenderanno, invece, i lavoratori. Convitto e semiconvitto sono ripartiti. Intanto, dopo i primi giorni di scuola da casa, sono tornate in aula anche le dodici classi del biennio che avevano iniziato l'anno con la didattica a distanza. Che, assicura Scatasta, l'Iti è pronto a riattivare subito se le scuole dovessero essere richiuse.

