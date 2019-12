Quartieri e nuovi lavori si riparte dalle rotatorie

I CANTIERI

FERMO Quartieri, scuole, cultura, futuro. Il 2019 dell'amministrazione Calcinaro è racchiuso in queste quattro parole. Le elenca il sindaco, nella conferenza stampa di fine anno. Pochi appunti in mano. Parla solo lui, per una mezz'oretta. Ai lati, gli otto assessori che l'hanno accompagnato in questi anni. Una giunta compatta, senza sbecchi, almeno a vista.

Le presenze

Nella Rollina del teatro c'è anche la presidente del Consiglio comunale che ringrazia i consiglieri. «Pochi Comuni possono vantarne di così attivi e partecipi, anche se si notano poco», dice Lorena Massucci. Ringrazia tutti, Calcinaro, ma non nomina chi e quanti tra pochi mesi saranno ancora della partita: «Non abbiamo cominciato a parlarne seriamente perché ci sono talmente tante cose da fare... È un limite spiega di uno schieramento civico, dove non ci sono segreterie di partito a fare questo lavoro». Per fine gennaio assicura se ne saprà di più. Il riassunto dell'anno che oggi si chiude parte dalle periferie. «Siamo andati a migliorare la vivibilità di tanti quartieri, compiendo in gran parte opere attese da anni», dice il sindaco ed elenca Salvano, Tirassegno, Molini Girola, Lido, Tre Archi, San Tommaso, Campiglione, Capodarco, San Sirolamo, San Michele e Caldarette d'Ete. «Il miglioramento prosegue riguarda soprattutto la vivibilità di spazi condivisi: obiettivo importante per una città composta da tante piccole città. Ulteriori frutti si vedranno nei prossimi mesi e anni, dato che sono progetti che vanno oltre le scadenze elettorali».

Le aule

Capitolo scuole. Calcinaro cita il nuovo polo di via Salvo D'Acquisto «che abbiamo visto crescere a vista d'occhio», i fondi ottenuti per l'adeguamento sismico della scuola di Salvano, il recupero appena cominciato di quella di Villa Vitali e l'ampliamento completato di quella di Molini. «Lavori per milioni di euro», sottolinea e menziona il trasloco della Betti all'ex ristorante Mario, che definisce «qualcosa di esemplare». Sul fronte cultura l'attenzione va alla riapertura di Palazzo dei Priori e alle inaugurazioni del museo archeologico di Torre di Palme e del Terminal. «Un lavoro straordinario che rischia di passare per ordinario per le tante cose svolte», spiega e ricorda il successo del Jova Beach sulla spiaggia di Casabianca e il centro pieno sotto Natale. Il futuro di Fermo passa per il mercato coperto, con «oltre 3,5 milioni per recuperarlo e rimetterlo a disposizione della città e la gara consegnata alla stazione appaltante», il ponte ciclopedonale tra Marina Palmense e Porto San Giorgio «atteso da anni, che tra pochi mesi sarà realtà», le scogliere «2,6 milioni tra privati, Regione, Ferrovie e Comune», il recupero del Fontevecchia e la riqualificazione della parte sud di Lido di Fermo.

I disabili

Cita i servizi sociali, Calcinaro, con l'apertura dell'appartamento sociale e i lavori nei centri per disabili. L'ambiente, con la raccolta differenziata quasi al 65% «impensabile fino a qualche tempo fa» e i sindaci del Pesarese arrivati in città per «vedere come funziona il nostro sistema». E la partita di San Michele Terra, «una spada di Damocle sul Comune, che abbiamo risolto prendendola di petto». Il 2020 alla costa sud porterà in dono la tanto attesa rotatoria tra Marina Palmense e Torre di Palme. L'Anas fa sapere il sindaco l'ha messa a finanziamento per l'anno prossimo. Quando sarà realizzata anche quella di Molini Girola. Tempi più lunghi attendono invece quella di San Tommaso. L'anno che si apre domani potrebbe essere foriero di novità anche per la Casina delle Rose.

La richiesta

«Abbiamo previsto di chiedere all'Agenzia del Demanio una nuova stima perché quella che abbiamo era stata fatta prima del sisma e perché oggi il mercato del centro storico non è più lo stesso», spiega Calcinaro. Il futuro dell'ex albergo del Girfalco corre su un doppio binario, tra la vendita al privato e il milione, in forse, di un bando per la riqualificazione. Entro maggio dovrebbe invece uscire il bando per la casetta del custode, sempre al Duomo. E l'area di Santa Lucia? La linea dell'amministrazione non cambia e prevede «una programmazione controllata con l'inserimento di opere compensative per il contesto scolastico, insieme allo sviluppo di attività privata controllata». Se il Comune ci metterà del suo (si era impegnato a comprare dalla Steat quote per 150-200mila euro) al momento non si sa: «dipenderà da quello che potrà prendere con quella cifra».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

