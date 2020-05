Quanto c'è mancata la pizza fumante appena sfornata. Ma anche la carbonara di mare e pure la tagliata al sangue. Ormai ci siamo. Il conto alla rovescia è quasi finito: lunedì riaprono ristoranti e pizzerie. Certo, farà un po' strano entrare con la mascherina e rimettersela per andare in bagno. E farà strano vedere i camerieri pure loro con la mascherina, i locali molto meno affollati e le tavolate con la gente seduta a distanza. «Un metro uno dall'altro, se non sono della stessa famiglia», spiega Michele Papa di Underground. Il locale sul lungomare di Porto San Giorgio riaprirà lunedì, «a meno che non ci sia qualche dietrofront dell'ultimo minuto», dice il titolare. A tre giorni dalla riapertura l'incertezza regna, ancora, sovrana. «Non è chiaro ragiona , se serve il decreto firmato dal Governo o basta il protocollo della Regione. Quello che è certo è che, con i distanziamenti, abbiamo perso il 35-40 per cento dei posti».

Le raccomandazioni

Per mangiare fuori, bisognerà prenotare, meglio se al telefono o via internet. Una volta arrivati, sarà il personale a dover controllare che i clienti rispettino le regole. «Sarà complicato fare il cane da guardia, ma l'importante è ripartire», dice Papa. I locali grandi e quelli con uno spazio all'aperto alla fine abbozzano. Per gli altri sarà più complicato. Soprattutto quando le norme per riaprire divergono e non si sa a chi dar retta. Esempio: la Regione dice che i tavoli devono stare a un metro tra loro, mentre l'Inail parla di due metri.

Le differenze

«È una confusione totale. Nessuno mi ha saputo ancora dire come devo mettere i tavoli. Se arriva un gruppo di persone che lavora insieme, posso metterle vicine? E poi, va bene i condimenti monouso, ma con formaggio e pane come si fa?», si chiede Marcello Polverini. A Fermo, il ristorante Emilio riaprirà lunedì, tra mille interrogativi e la paura di fare qualcosa di sbagliato e, perciò, di essere multati durante i controlli. Dubbi che mettono a rischio le riaperture, dopo più di due mesi di stop. Giampiero Giammarini aspetterà sabato 23 per rialzare la serranda. A Ortezzano gestisce il ristorante I Piceni e i prossimi giorni li passerà a sistemare i tavoli e ordinare guanti e mascherine. «Perderemo un po' di posti dice , circa la metà. Per fortuna abbiamo una terrazza. Normalmente, ci andrebbero trenta persone, speriamo di riuscire a mettercene almeno quindici». A preoccupare il ristoratore è soprattutto la reazione dei clienti. Torneranno a uscire come prima?, si chiede. Le avvisaglie non sono buone. «Dall'8 marzo, quando ho chiuso, non ho ricevuto neanche una telefonata. D'estate, lavoriamo molto con i turisti stranieri e quest'anno ho paura che non ce ne saranno. Per noi è davvero un problema». Chi, almeno per adesso, non riaprirà è Il Frantoio. Il ristorante del centro storico di Fermo ha deciso di aspettare ancora un po' e non riaprire come fanno gli altri.

L'evoluzione

«Vediamo come evolverà la situazione. Al momento, con tutto quello che c'è da fare e senza uno spazio esterno, non ci conviene riaprire», dice Daniele Tomassetti, uno dei titolari. Il locale conta una sessantina di posti che, con le nuove regole sui distanziamenti, diventerebbero venti. «Se nei prossimi giorni le restrizioni si allenteranno e arriveranno richieste di prenotazioni ipotizza il ristoratore , ci potremo pensare. Continuiamo con le consegne a domicilio e l'asporto».

